LE POINT sur les crues dévastatrices au Népal et au Tibet

Plus de 1.000 personnes, dont plus de 800 ressortissants étrangers, sont portées disparues après qu'un glissement de terre composé de boue et de roches s'est déversé mercredi dans une rivière de l'Himalaya, provoquant des crues soudaines à la frontière entre le Népal et le Tibet chinois.

Des hélicoptères ont été mobilisés au Népal afin d'aider les secouristes dans les opérations de recherche et d'acheminer une aide d'urgence aux milliers de personnes coupées du monde après le désastre. La police a dit s'attendre à voir le bilan s'alourdir, alors qu'on déplore déjà 332 morts.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* SYNTHESE 4-Plus de 1.000 disparus après les crues soudaines dans l'Himalaya ID:nL8N44O0N7

* Ce que l'on sait des crues dévastatrices entre le Népal et le Tibet ID:nL6N44O0GN

* Les crues dévastatrices au Népal portent la marque du changement climatique - experts ID:nL6N44O0ID

* Les catastrophes glaciaires les plus meurtrières au monde

ID:nL6N44O0OK

(Version française Benoit Van Overstraeten)