 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le plus gros maillot du monde créé au Mexique
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 09:28

Le plus gros maillot du monde créé au Mexique

Le plus gros maillot du monde créé au Mexique

L’effet Mondial ? En attendant de savoir si la FIFA va kiffer la sécurité mexicaine à quelques mois de la Coupe du monde, des Mexicains ont mis les petits plats dans les grands pour assembler le plus gros maillot de foot formé par des humains . Le Guinness Book est formel : c’est un record.

Presque 5 000 personnes

Selon le pointilleux Guardian , 4 757 participants se sont agglomérés dans un stade pour former la liquette aux couleurs vert, blanc et rouge, celles du Mexique, mais arrangées ici comme le drapeau de l’Italie. Le précédent record avait été établi par des Colombiens en 2018. 2 891 badauds s’étaient massés pour l’occasion.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après les bombardements, l'Iran penserait à se retirer du Mondial 2026
    Après les bombardements, l'Iran penserait à se retirer du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 01.03.2026 09:30 

    Il y a sûrement plus grave qu’un Iran-Belgique, et ce n’est pas contre les Belges. Qualifié pour son quatrième Mondial de suite, l’Iran penserait à se retirer de la coupe du Monde américaine , à cause de la vaste campagne de bombardements sur son territoire. Selon ... Lire la suite

  • Thomas Müller démarre parfaitement sa nouvelle saison de MLS
    Thomas Müller démarre parfaitement sa nouvelle saison de MLS
    information fournie par So Foot 01.03.2026 09:17 

    Nouvelle saison, même passion. La saison de MLS s’est ouverte, les retrouvailles avec les presque retraités aussi. Dans ce rayon, Thomas Müller, qui démarre sa première année complète avec son nouveau club, a régalé avec les Vancouver Whitecaps. L’Allemand a marqué ... Lire la suite

  • Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match
    Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match
    information fournie par So Foot 01.03.2026 00:07 

    Oviedo 0-1 Atlético de Madrid But : Alvarez (90 e +4) Peut-être avait-il vu comment faire en regardant Romelu Lukaku délivrer le Napoli face à la laterne rouge. Ou peut-être a-t-il banalement fait la sieste ou siroté du maté tout l’aprem. Reste que Julián Alvarez ... Lire la suite

  • Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson
    Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson
    information fournie par So Foot 28.02.2026 23:41 

    La Mosson de retour en première division ! Actuellement à la lutte pour ne pas descendre en deuxième division , Montpellier, neuvième d’Arkéma Première Ligue avec 9 points (ex-aequo avec Lens et Saint-Étienne) met toutes les chances de son côté pour inverser la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank