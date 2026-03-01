Le plus gros maillot du monde créé au Mexique

L’effet Mondial ? En attendant de savoir si la FIFA va kiffer la sécurité mexicaine à quelques mois de la Coupe du monde, des Mexicains ont mis les petits plats dans les grands pour assembler le plus gros maillot de foot formé par des humains . Le Guinness Book est formel : c’est un record.

Presque 5 000 personnes

Selon le pointilleux Guardian , 4 757 participants se sont agglomérés dans un stade pour former la liquette aux couleurs vert, blanc et rouge, celles du Mexique, mais arrangées ici comme le drapeau de l’Italie. Le précédent record avait été établi par des Colombiens en 2018. 2 891 badauds s’étaient massés pour l’occasion.…

UL pour SOFOOT.com