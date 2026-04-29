Le pire ennemi de Roberto De Zerbi met un terme à sa carrière

C’est une saison que personne n’oubliera. Le Bayeux FC a annoncé le départ en fin de saison de son entraîneur, Éric Fouda . L’homme de 58 ans ne changera pas de club puisque le communiqué du club a annoncé la fin de sa carrière d’entraîneur.

Fait d’armes de ses deux saisons au club : un seizième de finale de la Coupe de France contre l’OM, devant plus de 20 000 supporters normands réunis au stade d’Ornano à Caen . Une défaite 9-0, mais des émotions inimaginables pour les joueurs de Régional 1. « Cette épopée restera à jamais gravée dans l’histoire du club, tant par les émotions qu’elle a suscitées que par la visibilité qu’elle a offerte à l’ensemble de la structure » , a tenu à préciser le club.…

TC pour SOFOOT.com