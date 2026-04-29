Le foot à 7 bientôt aux JO ?

Seven up ! Pour le moment, les amateurs de ballon rond doivent se contenter de matchs à onze lors des Jeux olympiques. Mais cela pourrait changer… C’est ce qu’a glissé le vice-président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch Jr , lors d’un colloque à Madrid.

« Du côté de la FIFA, il y a une forte demande autour du football féminin et du football à 7 , et nous voulons que la compétition masculine se rapproche un peu plus de la Coupe du monde. Nous voulons tous quelque chose, et je pense que nous allons avancer de manière très importante pour y parvenir. Pour nous, c’est très important » , souligne-t-il.…

QB pour SOFOOT.com