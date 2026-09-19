Le PFC nouveau dauphin de Ligue 1 après sa victoire contre Strasbourg

Paris FC 2-1 Strasbourg

Buts : Kebbal (18 e ), Pagis (57 e ) pour le PFC // Mbow (88 e CSC) pour le Racing

Deux buts, deuxième place au classement, le Paris FC n’est plus le second club de la capitale. Sur la pelouse du stade Jean-Bouin, les Parisiens ont remporté sans forcer (2-0) le Liam Rosenior-ico, en référence au technicien anglais que le parcage strasbourgeois a allègrement traité de « fils de pute » dans les dernières minutes de la rencontre pour les raisons que l’on sait. En attendant, l’intéressé peut jubiler : son transfert de la galaxie BlueCo à celle de Red Bull fonctionne toujours aussi bien puisque son armada parisienne est première dauphine de l’AS Monaco, vainqueur du RC Lens ce vendredi soir, et rentre dans sa trêve internationale en étant toujours invaincue en Ligue 1.…

JD pour SOFOOT.com