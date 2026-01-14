Le petit bijou de Griezmann en Coupe du Roi

Pour le plaisir des yeux. Lors du succès de l’Atlético face au Deportivo La Corogne mardi, Antoine Griezmann s’est illustré en inscrivant l’unique but de la rencontre sur un coup franc direct . Avant la 10ᵉ réalisation de sa saison (TCC), le milieu offensif, visiblement en grande forme, avait trouvé la transversale sur une frappe peu avant la pause.

Antoine Griezmann with a beautiful freekick and he celebrates it in style... by taking off the captain's armband and kissing the Atleti badge. ❤️🤍pic.twitter.com/3t0RlxzZmP…

TM pour SOFOOT.com