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Le père de Lionel Messi est décédé
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 15:34
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Le père de Lionel Messi est décédé

Le père de Lionel Messi est décédé

La Pulga endeuillée. Le père de Lionel Messi, Jorge, est mort ce vendredi soir à 68 ans. Une information relatée par les médias argentins Infobae et Olé . Atteint d’une longue maladie, il était hospitalisé à Rosario, la ville natale de l’octuple Ballon d’or.

Jorge Messi a joué un rôle majeur dans la carrière de son fils. Il l’avait notamment conseillé lors de ses premières années au FC Barcelone alors que sa mère était restée, elle, à Rosario. Papa Messi avait été aussi au cœur des négociations lors du transfert de l’Argentin au PSG à l’été 2023.

MBC pour SOFOOT.com

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