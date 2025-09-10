Le père de Kylian Mbappé estime que défendre ne correspond pas au style de jeu de son fils

Tout pour le fiston.

Au lendemain de la victoire des Bleus face à l’Islande, L’Équipe Magazine consacre son numéro à Kylian Mbappé et à sa famille. En plus d’une longue interview du capitaine de l’équipe de France, ses parents Fayza et Wilfrid, se sont également exprimés. Ils en ont profité pour aborder leur relation et les souvenirs liés à leur fils, ainsi que ses qualités et ses défauts sur le terrain. Sur ce sujet, papa Mbappé s’est notamment attardé sur le jeu sans ballon de Kyks, reconnaissant que l’aspect défensif n’était pas une partie intégrante de son style. …

MBC pour SOFOOT.com