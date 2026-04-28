Le père de Kvaratskhelia exclut un départ du PSG de son fils

Papa a parlé. Alors que des rumeurs venues tout droit d’Angleterre avaient fait état d’un intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia, le père de la star géorgienne a rassuré les supporters parisiens : son fils n’a pas prévu de bouger de la capitale française .

« Il est heureux à Paris »

Dans un entretien accordé au journal hebdomadaire géorgien Kviris Palitra , Badri Kvaratskhelia a balayé les rumeurs d’un transfert du numéro 7 parisien : « Un départ du PSG pour Khvicha ? Il n’y pense pas. Il est heureux à Paris, où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi devrait-il penser à partir alors qu’il remporte des titres avec l’équipe et qu’il est l’un des joueurs clés du PSG ? Si le PSG ne souhaite plus poursuivre la coopération, nous envisagerons des options, mais pour l’instant, cela n’est pas à l’ordre du jour. » …

VM pour SOFOOT.com