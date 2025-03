information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 15:52

Le penalty pour Le Havre contre l'OL n'aurait pas dû être accordé

Retour vers le passé récent.

La décision avait fait parler, ce dimanche, au Groupama Stadium : à la 27e minute du match entre l’OL et Le Havre (4-2), Bastien Dechepy avait montré le point de penalty, après des échanges avec la VAR, pour un contact très, très, très léger entre Ernest Nuamah et Yassine Kechta. Une opportunité saisie par Adboulaye Touré pour égaliser et une situation qui avait poussé John Textor à râler sur Instagram.…

QT pour SOFOOT.com