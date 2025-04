Le penalty complètement manqué de Bukayo Saka face au Real Madrid

information fournie par France 24 • 16.04.2025 • 22:07 •

Alors que le réchauffement climatique s'intensifie, de plus en plus de Français se montrent éco-anxieux. Selon un rapport publié par l'ADEME, 10 millions et demi d'entre eux seraient concernés par ce mal du siècle, qui affecte toutes les catégories de population. ... Lire la suite