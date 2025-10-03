 Aller au contenu principal
Le Pays basque offre un amical à la Palestine
03/10/2025

Le Pays basque offre un amical à la Palestine

Le Pays basque offre un amical à la Palestine

Même si ça compte pas, ça compte.

Malgré la guerre qui ravage la bande de Gaza, la sélection palestinienne disputera un match amical contre le Pays basque le 15 novembre à San Mamès, antre de l’Athletic Bilbao.…

JD pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Le Paris FC corrige Lorient et se relance
    Le Paris FC corrige Lorient et se relance
    information fournie par So Foot 03.10.2025 22:41 

    Paris FC 2-0 FC Lorient Buts : Kebbal (25 e ), Krasso (30 e ) pour le PFC Quand deux promus de Ligue 2 se rencontrent, c’est forcément un vendredi soir.… JD pour SOFOOT.com

  • Le Mans freine Troyes, Pau grimpe encore, Laval continue de couler
    Le Mans freine Troyes, Pau grimpe encore, Laval continue de couler
    information fournie par So Foot 03.10.2025 21:56 

    Plus d’informations à venir… Amiens 0-1 Boulogne Annecy 0-0 Laval Bastia 0-0 Dunkerque Guingamp 2-2 Nancy Le Mans 2-2 Troyes Pau 3-1 Clermont … JD pour SOFOOT.com

  • Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance
    Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance
    information fournie par So Foot 03.10.2025 21:28 

    Pas de gros mouvement à signaler au terme de cette neuvième journée de National. Les forts ont gagné, les faibles ont perdu. En haut du classement, le FC Rouen enchaîne un quatrième succès et autant de clean-sheets d’affilé (une première depuis la mise en place ... Lire la suite

  • Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé
    Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé
    information fournie par So Foot 03.10.2025 21:01 

    L’affaire avait débuté en 2019. Ce vendredi, le quotidien L’Est républicain annonce que Baptiste Valette, ancien gardien de l’AS Nancy-Lorraine et actuellement sous contrat avec le RC Grasse en National 2, sera jugé du 1er au 3 décembre prochain pour viol aggravé. ... Lire la suite

