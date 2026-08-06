Le patron de la Liga justifie la fin du contrat avec beIN Sports et tacle Nasser al-Khelaïfi

Porque Tebas ? Ce n’est pas Jeannette qui a voulu expliqué la cession des droits de la Liga à Disney + et DAZN, mais Javier Tebas. Le président de la Liga a justifié la fin de l’accord avec beIN Sports. « Je crois que c’est vraiment un gros avantage pour les amoureux de foot , a-t-il clamé dans un long entretien à RMC, avant de développer : « On a décidé de choisir deux acteurs très présents en Europe et dans le reste du monde. […] On doit aussi miser sur d’autres opérateurs qui valorisent notre marque. »

Nasser al-Khelaïfi ? « Il serait un mauvais président de la FIFA »

Javier Tebas, pour qui la Liga est le « meilleur » Championnat du monde, a ensuite préféré tacler Nasser al-Khelaïfi, que des rumeurs envoient au front pour lutter contre la mainmise de Gianni Infantino sur la FIFA. « Je n’aime pas sa conception [du football] . Il ne travaille pas dans le modèle du foot européen auquel j’aspire. […] Il conçoit un modèle élitiste que je ne partage pas. Là, il serait un mauvais président de la FIFA . » Le dirigeant a également clamé son opposition à Infantino, tout en mettant en garde contre sa gouvernance hégémonique : « C’est un modèle que beaucoup ont accepté par le silence. Donc je ne suis pas surpris que le projet soit retiré, mais je suis surpris que les dirigeants qui n’avaient jamais réagi avant réagissent maintenant. » …

UL pour SOFOOT.com