La République dominicaine interdit à Haïti de jouer sur son territoire
Pas ouf les relations de voisinage. Ce vendredi, Haïti a largement remporté le derby de l’île d’Hispaniola face à son voisin de la République dominicaine (1-4) , dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations de la CONCACAF.
Un troisième succès consécutif qui permet aux Grenadiers de partager la tête du groupe A en compagnie de Curaçao et avant de clore cette fenêtre internationale par la réception du Costa Rica lundi prochain.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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