La République dominicaine interdit à Haïti de jouer sur son territoire

La République dominicaine interdit à Haïti de jouer sur son territoire

Pas ouf les relations de voisinage. Ce vendredi, Haïti a largement remporté le derby de l’île d’Hispaniola face à son voisin de la République dominicaine (1-4) , dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Un troisième succès consécutif qui permet aux Grenadiers de partager la tête du groupe A en compagnie de Curaçao et avant de clore cette fenêtre internationale par la réception du Costa Rica lundi prochain.…

JD pour SOFOOT.com