« A la lyonnaise ! » Maxence Caqueret évoque son ancienne coupe de cheveux

« A la lyonnaise ! » Maxence Caqueret évoque son ancienne coupe de cheveux

Faute avouée, à moitié pardonnée. Invité dans le podcast du journaliste Smaïl Bouabdellah, le milieu de terrain de Côme Maxence Caqueret s’est confié en profondeur sur tous les sujets possibles et imaginables. Y compris un détail qui a fait sa réputation pendant ses années à l’Olympique lyonnais : sa coupe de cheveux.

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JD pour SOFOOT.com