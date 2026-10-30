Le patron de l'AC Milan s'en remet à Top Gun pour défendre Rúben Amorim

Jouer les héros. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le propriétaire de l’AC Milan Gerry Cardinale a invoqué Tom Cruise et le film d’action américain Top Gun pour défendre son entraîneur Rúben Amorim.

« À la fin du film, il y a une phrase célèbre dite par Tom Cruise : ‘On ne laisse jamais son ailier.’ Eh bien, je n’abandonnerai pas Ruben , s’enflamme-t-il. Il n’est absolument pas en danger. Je resterai à ses côtés. » Une belle pirouette qui ne fait pas pour autant oublier les récentes difficultés de l’escouade du technicien portugais, défaite par Bologne à domicile mercredi (2-4), et en difficulté en Ligue Europa avec deux revers en trois journées.…

MB pour SOFOOT.com