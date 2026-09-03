Le patron de Chelsea et de Strasbourg au soutien de l'extrême droite anglaise
Décidemment, BlueCo fait tout pour se faire détester. Todd Boehly, président sulfureux de Chelsea et co-propriétaire de BlueCo , tentaculaire fonds d’investissement propriétaire du club londonien et du RC Strasbourg, y est allé de son petit soutien financier au parti anglais « Reform UK » . Le Financial Times rapporte que la société Eldridge Capital Management Services, dont l’Américain est l’actionnaire majoritaire, a fait un don de 75 000 livres (plus de 87 000 euros) à Reform UK, parti situé à l’extrême-droite de l’échiquier politique britannique.
Un autre soutien à Donald Trump
Boehly ne s’est pas trumpé au moment de valider le virement, étant donné qu’il s’était déjà illustré pour son soutien infaillible à l’administration Trump . Récemment, le Los Angeles Public Press révélait que Boehly avait offert pas moins de 2 millions de dollars à MAGA, dont plusieurs milliers à des élus de Pennsylvanie entre décembre 2024 et 2025. Le tout pour soutenir les différentes campagnes politiques de la maison.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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