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Le patron de Chelsea et de Strasbourg au soutien de l'extrême droite anglaise
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 17:25
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Le patron de Chelsea et de Strasbourg au soutien de l'extrême droite anglaise

Le patron de Chelsea et de Strasbourg au soutien de l'extrême droite anglaise

Décidemment, BlueCo fait tout pour se faire détester. Todd Boehly, président sulfureux de Chelsea et co-propriétaire de BlueCo , tentaculaire fonds d’investissement propriétaire du club londonien et du RC Strasbourg, y est allé de son petit soutien financier au parti anglais « Reform UK » . Le Financial Times rapporte que la société Eldridge Capital Management Services, dont l’Américain est l’actionnaire majoritaire, a fait un don de 75 000 livres (plus de 87 000 euros) à Reform UK, parti situé à l’extrême-droite de l’échiquier politique britannique.

Un autre soutien à Donald Trump

Boehly ne s’est pas trumpé au moment de valider le virement, étant donné qu’il s’était déjà illustré pour son soutien infaillible à l’administration Trump . Récemment, le Los Angeles Public Press révélait que Boehly avait offert pas moins de 2 millions de dollars à MAGA, dont plusieurs milliers à des élus de Pennsylvanie entre décembre 2024 et 2025. Le tout pour soutenir les différentes campagnes politiques de la maison.…

ABS pour SOFOOT.com

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