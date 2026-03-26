Le Parlement européen adopte le texte sur l'accord commercial avec les USA

par Philip Blenkinsop

Le Parlement européen ‌a donné jeudi un coup d'accélérateur à la procédure destinée à remplir la part ​européenne de l'accord commercial conclu avec les États-Unis, après des mois d'incertitude nourris par les menaces douanières du président américain Donald Trump et par l'instauration d'un nouveau prélèvement à ​l'importation.

Le Parlement européen a approuvé le texte par 417 voix contre 154 et 71 abstentions, en y ajoutant plusieurs ​garde‑fous reflet des inquiétudes européennes devant l'attitude ⁠de Washington et les craintes de Bruxelles que Donald Trump ne respecte pas ‌pleinement l'accord scellé à Turnberry, en Écosse, en juillet dernier.

Le Commissaire européen au Commerce Maroš Šefčovič a salué une "étape cruciale" estimant que la décision ​apportait de la visibilité ‌aux entreprises du bloc.

Les eurodéputés examinent depuis plusieurs mois le retrait ⁠des droits de douane de l'UE sur les produits industriels américains et un meilleur accès au marché européen pour les produits agricoles des États-Unis, une composante clé de l'accord. ⁠Le dispositif prévoit ‌aussi de maintenir l'exonération des droits sur les homards américains, initialement décidée ⁠avec Donald Trump en 2020.

Le vote de jeudi ne clôt pas la procédure. ‌Les représentants du Parlement et des gouvernements de l'UE doivent encore négocier ⁠les textes finaux, avant un vote définitif qui ne devrait pas ⁠intervenir avant avril ou ‌mai.

Les législateurs européens rappellent que les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial du bloc, ​les exportations de l'UE vers ce pays ‌ayant atteint un record de 555 milliards d'euros (641,47 milliards de dollars) en 2025. Mais lors du débat précédant ​le vote, plusieurs élus ont jugé l'accord déséquilibré, l'UE s'engageant à supprimer la plupart de ses droits de douane tandis que les États-Unis conservent un taux général ⁠de 15%.

Bernd Lange, président de la commission du commerce international du Parlement, a affirmé qu'il ne s'agissait pas réellement d'un accord, tandis que la sociale‑démocrate belge Kathleen Van Brempt l'a qualifié de mauvais compromis.

"Il n'apporte pas de stabilité. Il ne nous protège pas des tarifs, des menaces et de la coercition", a-t‑elle déclaré.

(Philip Blenkinsop; version française Nicolas ​Delame, édité par Blandine Hénault)