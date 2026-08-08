Le Paris Saint-Germain tenu en échec par Manchester United avant la Supercoupe d'Europe
Paris Saint-Germain 1-1 Manchester United
Buts : Mbaye (2 e ) pour le PSG // Mbeumo (32 e ) pour les Red Devils
Du mieux. Après avoir lourdement chuté contre Majorque pour leur premier match de préparation (3-0), les Parisiens ont réalisé un bien meilleur match à Göteborg face à Manchester United ce samedi. Les protégés de Luis Enrique ont toutefois du se contenter d’un match nul (1-1)…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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