Le Paris Saint-Germain tenu en échec par Manchester United avant la Supercoupe d'Europe

Le Paris Saint-Germain tenu en échec par Manchester United avant la Supercoupe d'Europe

Paris Saint-Germain 1-1 Manchester United

Buts : Mbaye (2 e ) pour le PSG // Mbeumo (32 e ) pour les Red Devils

Du mieux. Après avoir lourdement chuté contre Majorque pour leur premier match de préparation (3-0), les Parisiens ont réalisé un bien meilleur match à Göteborg face à Manchester United ce samedi. Les protégés de Luis Enrique ont toutefois du se contenter d’un match nul (1-1)…

LB pour SOFOOT.com