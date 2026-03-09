Le Paris Saint-Germain fixe son prix pour Kang-in Lee

Tout le monde se l’arrache. Trois ans après son arrivée dans la capitale, Kang-in Lee attise les convoitises de nombreux clubs européens , qui aimeraient bien le signer. Alors que l’Atlético de Madrid se positionne sur le dossier depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain vient de fixer son prix pour son remplaçant : aucune offre ne sera acceptée en dessous de 40 millions d’euros .

Les discussions sont sérieuses puisque l’agent du joueur s’est même déplacé à Madrid, où il a rencontré les dirigeants des Colchoneros dernièrement, selon la version suisse de Sky Sport.…

AR pour SOFOOT.com