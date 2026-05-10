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Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 16:25

Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre

Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre

Celtic 3-1 Rangers

Buts : Yang (23 e ) et Maeda (53 e , 57 e ) pour le Celtic // Moore (9 e ) pour les Rangers

Du grand spectacle. Le Celtic a dominé les Rangers dans le derby de Glasgow et relancé la course au titre ce dimanche (3-1). Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Martin O’Neill. Dès la 9 e minute de jeu, Mikey Moore ouvre le score pour le club voisin (0-1, 9 e ) . Mais il en fallait bien plus pour contrarier les locaux. Moins d’un quart d’heure plus tard, Huyn-Jun Yang profite d’un service d’Arne Engels pour permettre aux siens de recoller au score (1-1, 23 e ) .…

TM pour SOFOOT.com

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