Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe
Jour de gloire. En venant à bout de l’Hellas Vérone lors de la 36 e journée de Serie A ce dimanche (0-1), Côme a décroché pour la première fois de son histoire une qualification européenne . Les hommes de Cesc Fàbregas ont dû patienter longtemps avant d’inscrire le but libérateur.
Sur un long dégagement anodin de Marc-Olivier Kempf, Anastasios Douvikas presse le défenseur adverse Andrias Edmundsson, joue des coudes avec lui et parvient à chiper le ballon avant de conclure d’une frappe puissante du coup de pied (0-1, 71 ᵉ ). Les Gialloblu, 19 e et déjà assurés d’être relégués, pensent revenir à la hauteur des visiteurs dans la foulée, mais le but de Kieron Bowie est refusé pour hors-jeu. La messe est dite.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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