Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe

Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe

Jour de gloire. En venant à bout de l’Hellas Vérone lors de la 36 e journée de Serie A ce dimanche (0-1), Côme a décroché pour la première fois de son histoire une qualification européenne . Les hommes de Cesc Fàbregas ont dû patienter longtemps avant d’inscrire le but libérateur.

Sur un long dégagement anodin de Marc-Olivier Kempf, Anastasios Douvikas presse le défenseur adverse Andrias Edmundsson, joue des coudes avec lui et parvient à chiper le ballon avant de conclure d’une frappe puissante du coup de pied (0-1, 71 ᵉ ). Les Gialloblu, 19 e et déjà assurés d’être relégués, pensent revenir à la hauteur des visiteurs dans la foulée, mais le but de Kieron Bowie est refusé pour hors-jeu. La messe est dite.…

TM pour SOFOOT.com