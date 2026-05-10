 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En direct : le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 16:23

En direct : le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1

En direct : le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1

Dimanche soir, huit matchs et plusieurs enjeux... le multiplex de l'avant-dernière journée du championnat de France a de quoi nous divertir. Le PSG peut se rapprocher du titre et s'éviter quelques sueurs froides face à Lens mercredi prochain, Auxerre et Nice s'affrontent dans un duel déterminant pour le maintien, sans oublier une passionnante course à l'Europe dans laquelle ça devrait pas mal bouger au classement. On suit tout ça ensemble !

Auxerre – Nice

PSG – Brest

Le Havre – Marseille

Toulouse – Lyon

Monaco – Lille

Rennes – Paris FC

Angers – Strasbourg

Metz – Lorient

20h30 : Bonsoir bonsoir ! Avant-dernier épisode de cette passionnante saison 2025-2026 de Ligue 1. Ce dimanche soir, les enjeux ne manquent pas. En cas de victoire à l’Abbé-Deschamps, Auxerre peut provisoirement envoyer Nice en barrages ! À l’inverse total, le PSG n’a pas intérêt à se foirer à domicile contre Brest s’il ne veut pas vivre un électrique déplacement à Lens mercredi prochain, même si les Parisiens ont davantage la tête à Budapest…

On ne l’a pas oublié non plus, la passionnante course à l’Europe entre Lyon, Lille, Rennes, Monaco et Marseille : l’OL peut sécuriser son retour en C1 en cas de victoire à Toulouse, à condition que le LOSC ne gagne pas sur le Rocher, où l’ASM a bien envie d’enquiquiner le Stade rennais et tenir à distance un OM en crise, qui se déplace sous très haute tension au Havre.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre
    Le Celtic glane le Old Firm et relance la course au titre
    information fournie par So Foot 10.05.2026 16:25 

    Celtic 3-1 Rangers Buts : Yang (23 e ) et Maeda (53 e , 57 e ) pour le Celtic // Moore (9 e ) pour les Rangers Du grand spectacle. Le Celtic a dominé les Rangers dans le derby de Glasgow et relancé la course au titre ce dimanche (3-1). Tout avait pourtant mal commencé ... Lire la suite

  • Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe
    Côme se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe
    information fournie par So Foot 10.05.2026 15:41 

    Jour de gloire. En venant à bout de l’Hellas Vérone lors de la 36 e journée de Serie A ce dimanche (0-1), Côme a décroché pour la première fois de son histoire une qualification européenne . Les hommes de Cesc Fàbregas ont dû patienter longtemps avant d’inscrire ... Lire la suite

  • Flick a appris la mort de son père avant le Clásico
    Flick a appris la mort de son père avant le Clásico
    information fournie par So Foot 10.05.2026 15:10 

    Triste nouvelle. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a appris ce dimanche le décès de son père à quelques heures du début du Clásico, que loupera Kylian Mbappé. Le technicien allemand, qui sera tout de même sur le banc de touche ce soir , a informé son vestiaire ... Lire la suite

  • Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18
    Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18
    information fournie par So Foot 10.05.2026 14:50 

    Le Havre U18 2-2 (4 TAB 5) PSG U18 Buts : Laboucarié (27 e ) et Gallais (sp, 90 e +5) pour le HAC // Basil (56 e ) et Morissaint (71 e ) pour le PSG À jamais les premières.… LB, avec TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank