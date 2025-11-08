Un invité surprise dans le groupe de Marseille

Un invité surprise dans le groupe de Marseille

Le revoilà !

Mis au placard depuis le début de la saison, Neal Maupay fait son retour dans le groupe de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. L’attaquant vient compenser les nombreuses absences offensives du club français, qui doit notamment faire sans Bilal Nadir ou Amine Gouiri.…

Propos recueillis par LB, à Marseille pour SOFOOT.com