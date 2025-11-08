 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 12:33

Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué

Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué

Alors que Caen vient d’annoncer un plan social touchant seize salariés, Kylian Mbappé a ironisé sur Orelsan qu’il accuse de « ne pas avoir un rond ». Une réplique maladroite à une chanson du nouvel album du rappeur, qui révèle - derrière son apparente futilité - une incompréhension toujours plus profonde entre le capitaine des Bleus et la Normandie.

Le Stade Malherbe Caen s’attendait à vivre un vendredi banal. La réception du Paris 13 Atletico, pour le compte de la 11 e journée de National, résumait bien le quotidien auquel le club normand est désormais abonné : un quasi-anonymat dans une division semi-professionnelle, des adversaires accrocheurs et des tribunes clairsemées. Alors que beaucoup d’observateurs voyaient Caen dominer un échelon qu’il n’avait plus connu depuis quarante ans, joueurs et staff technique se préparaient, en recevant le club francilien, à répondre aux critiques sur leur manque d’allant offensif et sur un recrutement de plus en plus contesté (y compris en interne). Puis, à 12 h 32, coup de vent : une tout autre tempête s’abat sur la ville.

16 salariés dehors sans les émoluments d’Aurel

L’ouragan dépasse vite les frontières de la Normandie, s’exporte même en Espagne. Jeudi, à minuit, l’icône du peuple caennais Orelsan sort son cinquième album (La Fuite en avant) . Sur la piste 12 intitulée La Petite Voix, l’artiste reprend un procédé qu’il affectionne : une voix intérieure qui lui souffle des insanités. Parmi elles, une phrase va rapidement embraser les réseaux sociaux : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Un affront pour le capitaine des Bleus, qui s’empresse de déballer sur X : « Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. » Boom. Allez, ça joue ! Mais, en Normandie, la sortie a du mal à passer. Surtout dans un contexte social tendu, Kylian Mbappé et son clan venant d’entériner un plan social mettant à la porte 16 salariés du club.…

Par Hugo Lallier pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un invité surprise dans le groupe de Marseille
    Un invité surprise dans le groupe de Marseille
    information fournie par So Foot 08.11.2025 12:45 

    Le revoilà ! Mis au placard depuis le début de la saison, Neal Maupay fait son retour dans le groupe de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. L’attaquant vient compenser les nombreuses absences offensives du club français, qui ... Lire la suite

  • Le XV de France retrouve l'Afrique du Sud deux ans après la Coupe du monde
    Le XV de France retrouve l'Afrique du Sud deux ans après la Coupe du monde
    information fournie par France 24 08.11.2025 11:31 

    Le XV de France reçoit samedi soir l'Afrique du Sud au Stade de France pour entamer sa tournée d'automne. L'équipe de Fabien Galthié affronte les champions du monde pour la première fois depuis la courte défaite des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde ... Lire la suite

  • Stéphane Gilli ne reproche qu'une seule chose à son équipe
    Stéphane Gilli ne reproche qu'une seule chose à son équipe
    information fournie par So Foot 08.11.2025 10:45 

    Une défaite pas méritée ? Peut-être, mais une défaite quand même. Battu par Rennes à domicile sur la plus courte des marges malgré un match plutôt réussi, le Paris FC peut s’en vouloir. Pourtant, Stéphane Gilli a refusé de voir le verre à moitié vide en conférence ... Lire la suite

  • Habib Beye : « On ne va pas tout gagner avec trois buts »
    Habib Beye : « On ne va pas tout gagner avec trois buts »
    information fournie par So Foot 08.11.2025 10:36 

    Ouf ! Dans une situation inconfortable ces derniers temps en raison de résultats moyens avec le Stade rennais, Habib Beye peut être soulagé ce samedi. Car la veille, son équipe s’est imposée sur le terrain du Paris FC. Dans la difficulté et sur la plus courte des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank