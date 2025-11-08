Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué

Alors que Caen vient d’annoncer un plan social touchant seize salariés, Kylian Mbappé a ironisé sur Orelsan qu’il accuse de « ne pas avoir un rond ». Une réplique maladroite à une chanson du nouvel album du rappeur, qui révèle - derrière son apparente futilité - une incompréhension toujours plus profonde entre le capitaine des Bleus et la Normandie.

Le Stade Malherbe Caen s’attendait à vivre un vendredi banal. La réception du Paris 13 Atletico, pour le compte de la 11 e journée de National, résumait bien le quotidien auquel le club normand est désormais abonné : un quasi-anonymat dans une division semi-professionnelle, des adversaires accrocheurs et des tribunes clairsemées. Alors que beaucoup d’observateurs voyaient Caen dominer un échelon qu’il n’avait plus connu depuis quarante ans, joueurs et staff technique se préparaient, en recevant le club francilien, à répondre aux critiques sur leur manque d’allant offensif et sur un recrutement de plus en plus contesté (y compris en interne). Puis, à 12 h 32, coup de vent : une tout autre tempête s’abat sur la ville.

16 salariés dehors sans les émoluments d’Aurel

L’ouragan dépasse vite les frontières de la Normandie, s’exporte même en Espagne. Jeudi, à minuit, l’icône du peuple caennais Orelsan sort son cinquième album (La Fuite en avant) . Sur la piste 12 intitulée La Petite Voix, l’artiste reprend un procédé qu’il affectionne : une voix intérieure qui lui souffle des insanités. Parmi elles, une phrase va rapidement embraser les réseaux sociaux : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Un affront pour le capitaine des Bleus, qui s’empresse de déballer sur X : « Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. » Boom. Allez, ça joue ! Mais, en Normandie, la sortie a du mal à passer. Surtout dans un contexte social tendu, Kylian Mbappé et son clan venant d’entériner un plan social mettant à la porte 16 salariés du club.…

Par Hugo Lallier pour SOFOOT.com