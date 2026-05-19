Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval
Rouen 1-1 Laval
Buts : Fuss (SP, 48 e ) pour les Diables Rouges // Mandouki (18 e ) pour les Tangos
Plus d’infos à venir… …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval
Buts : Fuss (SP, 48 e ) pour les Diables Rouges // Mandouki (18 e ) pour les Tangos
Plus d’infos à venir… …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Bournemouth 1-1 Manchester City But : Kroupi (39 e ) pour les Cherries // Haaland (90 e +5) pour les Cityzens Plus d’infos à venir… … TJ pour SOFOOT.com
Voilà, c'est fait. Il n'y aura pas eu de choke ni de malédiction : Arsenal est champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 ! Plus de vingt ans que les Gunners attendaient cela et ils l'ont vécu devant leur télé, en assistant au nul de Manchester City ... Lire la suite
Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture ... Lire la suite
Elle est vraiment définitive, cette liste des Bleus ? En attendant, l’épilogue du championnat d’Angleterre est en train de se dessiner ce mardi soir. À la mi-temps, Bournemouth mène 1-0 face à Manchester City , qui doit absolument renverser la situation pour ne ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer