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Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre
information fournie par So Foot•19/05/2026 à 22:25
Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre
Bournemouth 1-1 Manchester City
But : Kroupi (39
e
) pour les Cherries // Haaland (90
e
+5) pour les Cityzens
Voilà, c'est fait. Il n'y aura pas eu de choke ni de malédiction : Arsenal est champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 ! Plus de vingt ans que les Gunners attendaient cela et ils l'ont vécu devant leur télé, en assistant au nul de Manchester City ...
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Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture ...
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Elle est vraiment définitive, cette liste des Bleus ? En attendant, l’épilogue du championnat d’Angleterre est en train de se dessiner ce mardi soir. À la mi-temps, Bournemouth mène 1-0 face à Manchester City , qui doit absolument renverser la situation pour ne ...
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