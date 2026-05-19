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Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 22:25

Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre

Manchester City croupit à Bournemouth et dit adieu au titre

Bournemouth 1-1 Manchester City

But : Kroupi (39 e ) pour les Cherries // Haaland (90 e +5) pour les Cityzens

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