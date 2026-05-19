Arsenal sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 !

Voilà, c'est fait. Il n'y aura pas eu de choke ni de malédiction : Arsenal est champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 ! Plus de vingt ans que les Gunners attendaient cela et ils l'ont vécu devant leur télé, en assistant au nul de Manchester City à Bournemouth. Le plaisir est immense, comme le boulot de Mikel Arteta.

But d’Eli Junior Kroupi pour Arsenal ! Les fans des Gunners ont dû fêter le magnifique pion du futur international français comme s’il était un des leurs, ce mardi soir, contre Manchester City. Le nul 1-1 à Bournemouth a fait le malheur des Citizens et l’immense bonheur des hommes de Mikel Arteta, au lendemain de leur victoire contre Burnley : Arsenal est champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004 !

Le quatorzième sacre d’Arsenal

Voilà, c’est écrit, c’est fait. Il n’y aura pas eu de malédiction ni de choke absolu. Avec quatre points d’avance avant l’ultime journée de cette saison de rêve pour le club londonien, Arsenal ne peut plus être rattrapé par la bande de Pep Guardiola. Après avoir squatté la place de dauphin ces trois dernières années, les Gunners ont pris la couronne, comme des grands, comme des puissants. Le quatorzième sacre en Premier League dans l’histoire du club, le troisième seulement depuis le début du siècle, après 2002 et 2004.…

CG pour SOFOOT.com