Le Paris FC, une équipe qu'on a envie d'aimer

Une semaine après sa démonstration contre Nice, le Paris FC a de nouveau régalé sur la pelouse du Vélodrome, et pas que ses propres supporters. La bande de Liam Rosénior peut-elle devenir l'une des chouchous de cette Ligue 1 ?

Qu’il semble loin, le temps où le Paris FC venait en prendre cinq dans ce même Vélodrome. C’était il y a un an à peine, au lancement de l’aventure francilienne en Ligue 1, et c’est peu dire que la soirée n’avait pas ressemblé à ce dimanche soir. « J’avais dit à certains joueurs que l’année dernière ça s’était mal fini, on avait pris 5-2 , se remémorait Maxime Lopez auprès de Ligue 1+ après un succès qui lui tenait particulièrement à cœur. Je leur ai demandé cette petite faveur. Je n’ai rien contre l’OM, c’est un club que j’aime, mais c’est particulier pour moi de venir jouer ici donc je suis très heureux. » Il faut dire aussi que depuis ce 23 août 2025, le Paris FC a bien grandi. Et si de son côté, l’OM a clairement rapetissé, l’inversion du rapport de force a frappé aux yeux.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com