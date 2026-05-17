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Le Paris FC s'adjuge le derby parisien
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 22:53

Le Paris FC s'adjuge le derby parisien

Le Paris FC s'adjuge le derby parisien

Paris FC 2-1 Paris Saint-Germain

Buts : Gory (76 e , 90 e +4) pour le PFC // Barcola (50 e ) pour le PSG

Bonne fête des voisins. Alors qu’il n’y avait aucun enjeu dans cette rencontre, les deux équipes n’ayant plus rien à jouer hormis défendre l’hégémonie parisienne, mais comme lors de la demi-finale des play-offs de la Première Ligue qui s’est disputé à Jean-Bouin samedi c’est le Paris FC qui s’est imposé dans ce derby parisien.…

LB pour SOFOOT.com

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