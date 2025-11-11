 Aller au contenu principal
Le Paris FC repris dans un scenario cruel par le Real Madrid
information fournie par So Foot 11/11/2025 à 23:08

Real Madrid 1-1 Paris FC

Buts : Weir (90 e + 8) pour les Madrilènes // Azzaro (SP, 41 e ) pour les Parisiennes

Pas d’arbitrage maison à Valdebebas. La séquence de la 88 e minute a été longue, très longue pour les Parisiennes. Oui, Clara Matéo a touché la cheville d’Athenea del Castillo dans la surface. Mais « Jouez », dit l’arbitre Frida Klarlund après un long moment d’arbitrage vidéo. La séquence était heureuse pour le Paris FC, qui pensait s’imposer au stade Alfredo-Di-Stéfano, qui pensait débloquer son compteur en Ligue des champions. Que nenni, puisque les Madrilènes ont égalisé en toute fin de match.…

UL pour SOFOOT.com

