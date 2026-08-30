Le Paris FC réagit contre Nice et s'offre son premier succès de la saison
Paris FC 3-0 Nice
Buts : Sinayoko (21 e SP), Chergui (51 e ), Marchetti (89 e ) pour le PFC
Vers une nouvelle saison galère pour Nice ? Tenu en échec à Troyes pour son premier match de la saison (0-0), le Paris FC avait à cœur de réagir dans son antre de Jean-Bouin face à Nice. Mission réussie pour les protégés de Liam Rosenior qui se sont imposés 2 à 0 sans trembler et conserve ainsi leur invincibilité contre les Aiglons à domicile.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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