Le Paris FC prêt à lâcher Antoine Kombouaré pour un nom bien connu de Ligue 1 ?
La reprise au Paris FC est prévue dans une semaine, mais une question majeure reste en suspens : qui sera sur le banc ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Antoine Kombouaré demeure officiellement l’entraîneur du PFC, mais sa situation est de plus en plus floue .
Le Calédonien, nommé en mars dernier et qui a maintenu le club en Ligue 1, réclame plusieurs garanties, à la fois sur la compétitivité de l’effectif et sur son avenir contractuel (prolongation d’un an, revalorisation salariale). Des discussions auraient toutefois du mal à avancer, et selon Le Parisien , la tendance pencherait plutôt vers un départ .…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer