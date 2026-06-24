Le Paris FC prêt à lâcher Antoine Kombouaré pour un nom bien connu de Ligue 1 ?

Le Paris FC prêt à lâcher Antoine Kombouaré pour un nom bien connu de Ligue 1 ?

La reprise au Paris FC est prévue dans une semaine, mais une question majeure reste en suspens : qui sera sur le banc ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Antoine Kombouaré demeure officiellement l’entraîneur du PFC, mais sa situation est de plus en plus floue .

Le Calédonien, nommé en mars dernier et qui a maintenu le club en Ligue 1, réclame plusieurs garanties, à la fois sur la compétitivité de l’effectif et sur son avenir contractuel (prolongation d’un an, revalorisation salariale). Des discussions auraient toutefois du mal à avancer, et selon Le Parisien , la tendance pencherait plutôt vers un départ .…

FL pour SOFOOT.com