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Décès du jeune footballeur Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 22:51

Décès du jeune footballeur Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône

Décès du jeune footballeur Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône

Le jeune footballeur Kenzo Kies, 21 ans, est décédé après une noyade survenue lundi en fin d’après-midi dans le Rhône , près du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Alors qu’il se baignait avec trois autres jeunes dans une zone dangereuse du fleuve, il a été emporté par les courants. Les pompiers sont intervenus vers 18h sous une forte chaleur, mais le joueur a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire puis transporté à l’hôpital en état de mort cérébrale.

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.…

FL pour SOFOOT.com

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