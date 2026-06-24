La Suisse fait fondre le Canada

Plus expérimentée, la Suisse a fait le travail face au Canada (2-1) et s’est emparée de la première place du groupe B. La Nati disputera ainsi les seizièmes de finale contre un troisième de groupe. Les Canadiens, eux, devront quitter leurs terres pour affronter un deuxième à Los Angeles.

Suisse 2-1 Canada

Buts : Vargas (46 e ) et Manzambi (57 e) pour la Nati // David (76 e ) pour les Canucks

C’est une petite musique qui commence à être habituelle dans les grands tournois : la Suisse n’est pas forcément l’équipe qui envoie le plus de rêves, mais elle passe toujours, toujours la phase de groupes. Face au Canada ce mercredi, la Nati a fait le travail avec l’expérience, a accepté de jouer chiant avant de piéger ces pauvres Canucks en début de seconde période. Si la réduction du score de Promise David a fait trembler les hommes de Murat Yakın, ces derniers ont prouvé que l’accroc face au Qatar n’était qu’un faux départ, et qu’ils pourraient bel et bien faire un petit parcours dans ce Mondial américain.…

FL pour SOFOOT.com