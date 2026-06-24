La Bosnie écarte le Qatar et s'accroche à sa troisième place

Au bout d'un match aussi animé que techniquement bancal face à des Qatariens combattifs, la Bosnie d'Edin Džeko a fait le boulot pour s'assurer la troisième place de son groupe. Il faudra attendre les résultats des onze autres, mais il y a des raisons d'y croire.

Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar

Buts : Alajbegović (29 e ), Al-Brake (CSC, 34 e ) et Mahmić (80 e ) pour les Zmajevi // Al-Haydos pour Al-Annabi (42 e )

Ils ne pouvaient pas avoir éliminé l’Italie pour ne rien faire derrière. Alors la Bosnie-Herzégovine a pris ses responsabilités pour faire d’une pierre, plein de coups : valider la deuxième victoire de son histoire en Coupe du monde (mais si, souvenez-vous, la première c’était en 2014 contre l’Iran), renvoyer le Qatar à la maison, peaufiner son bronzage sous le soleil de Seattle et surtout se donner des raisons de croire en une présence en seizièmes de finale. Avec quatre points et une différence de but de -1, ils ont quelques arguments à faire valoir pour figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com