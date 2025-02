information fournie par So Foot • 21/02/2025 à 22:12

Le Paris FC minimaliste, Dunkerque y met la manière

Les trois points, et c’est tout.

Six jours après avoir subi la loi de Dunkerque (1-0), le Paris FC devait absolument relever la tête ce vendredi, à l’occasion de la réception de Troyes. Les Parisiens ont certes rempli leur objectif, mais le succès qu’ils ont décroché l’a été sans grand éclat (1-0) . Maxime Lopez a trouvé la faille en fin de match, sur le premier et seul tir cadré de sa formation , qui grimpe provisoirement au deuxième rang du classement. Juste devant les Dunkerquois, qui ont fait bien meilleure impression en éparpillant Clermont (3-0) . L’inévitable Enzo Bardeli, Muhannad Al Saad et Ugo Raghouber ont fait trembler les filets des visiteurs.…

RB pour SOFOOT.com