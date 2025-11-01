Le Paris FC fait tomber Monaco
Monaco 0 -1 Paris FC
But : Simon (53 e )
Fin de série.…
QB pour SOFOOT.com
Tottenham 0-1 Chelsea But : Caicedo (34 e ) pour les blues En court déplacement londonien au Tottenham Hotspurs Stadium, Chelsea a assuré le minimum pour repartir avec les trois points (0-1). Le pressing intense des Blues a payé à la demi-heure de jeu, Moisès Caicedo ...
Bayern 3 – 0 Leverkusen Buts : Gnabry (25 e ), Jackson (31 e ), Badé CSC (44 e ) Reçu 15/15.… QB pour SOFOOT.com
La mission suit son cours. Bordeaux a fait le job ce samedi, au stade René Gaillard de Niort, face au FC Chauray (0-1). Les Girondins s'en sont remis à un bijou de Steve Shamal : parti le long de la ligne de touche, l'attaquant a repiqué dans l'axe et a enveloppé ...
Naples 0-0 Côme La sieste de l'après-midi. Naples et Côme ont offert une nouvelle illustration que marquer en Serie A est bien galère. Les hommes d'Antonio Conte et ceux de Cesc Fàbregas ont offert un beau duel, plutôt dominé par les visiteurs et leurs francese ...
