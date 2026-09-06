 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC fait craquer Marseille au terme d'un match fou
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 22:48
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Paris FC fait craquer Marseille au terme d'un match fou

Le Paris FC fait craquer Marseille au terme d'un match fou

Au terme d'un match au scénario fou, l'Olympique de Marseille, pénalisé par une défense beaucoup trop friable, a chuté face au Paris FC (2-3). Les exploits individuels auront longtemps permis aux Phocéens de rester en vie dans cette partie, mais l'équipe parisienne a pu compter sur un grand Lassine Sinayoko pour l'emporter.

Marseille 2-3 Paris FC

Buts : Gouiri (8 e , 53 e ) pour l’OM // Sinayoko (1 e , 19 e , 85 e , sp) pour le PFC

Avec le retour de son maître à jouer Igor Paixão, l’Olympique de Marseille pensait pouvoir relever la tête à domicile après son revers le week-end dernier face à Monaco. Mais c’était sans compter sur le Paris FC, tout sauf crispé, qui a pu compter sur Lassine Sinayoko, auteur d’un triplé, pour signer une victoire historique au Vélodrome.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hansi Flick totalement conquis par Rodri
    Hansi Flick totalement conquis par Rodri
    information fournie par So Foot 06.09.2026 22:35 

    Le charme n’aura pas mis longtemps à opérer. Débarqué à Barcelone cet été, Rodri a déjà séduit son monde en Catalogne , à commencer par son entraîneur, Hansi Flick. « Nous sommes ravis que Rodri fasse partie de notre équipe, et on voit bien que tout ce qu’il fait ... Lire la suite

  • Des nouvelles banderoles hostiles à McCourt au Vélodrome
    Des nouvelles banderoles hostiles à McCourt au Vélodrome
    information fournie par So Foot 06.09.2026 22:23 

    La gronde. Pendant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC ce dimanche soir, plusieurs banderoles ont visé Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen . Les ultras du virage sud avaient visiblement des messages à faire passer à l’Américain ... Lire la suite

  • La Bundesliga a un leader inattendu
    La Bundesliga a un leader inattendu
    information fournie par So Foot 06.09.2026 20:57 

    Un événement pas si anodin. Si la Bundesliga ne vit que sa deuxième journée de la saison ces jours-ci, rien d’extraordinaire à voir une formation inattendue occuper la première place du classement. Et pourtant, au lendemain de son nul sur la pelouse de Schalke ... Lire la suite

  • Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »
    Stéphane Richard : « Il fallait tout faire pour garder Paixão »
    information fournie par So Foot 06.09.2026 20:31 

    Un ouf de soulagement. Avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC ce dimanche soir, Stéphane Richard , le nouveau président du club phocéen, s’est exprimé sur le cas Igor Paixão au micro de Ligue 1+. L’ancien directeur général de France Télécom ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank