Le Paris FC fait craquer Marseille au terme d'un match fou

Au terme d'un match au scénario fou, l'Olympique de Marseille, pénalisé par une défense beaucoup trop friable, a chuté face au Paris FC (2-3). Les exploits individuels auront longtemps permis aux Phocéens de rester en vie dans cette partie, mais l'équipe parisienne a pu compter sur un grand Lassine Sinayoko pour l'emporter.

Marseille 2-3 Paris FC

Buts : Gouiri (8 e , 53 e ) pour l’OM // Sinayoko (1 e , 19 e , 85 e , sp) pour le PFC

Avec le retour de son maître à jouer Igor Paixão, l’Olympique de Marseille pensait pouvoir relever la tête à domicile après son revers le week-end dernier face à Monaco. Mais c’était sans compter sur le Paris FC, tout sauf crispé, qui a pu compter sur Lassine Sinayoko, auteur d’un triplé, pour signer une victoire historique au Vélodrome.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com