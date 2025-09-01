Le Paris FC fait coup double avec Hamari Traoré et Jonathan Ikoné
C’est donc ça, le double effet Kiss Cool ?
Le Paris FC a échoué dans le dossier Lucas Stassin dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le promu avait visiblement des atouts dans sa manche. Le deuxième club de la capitale n’a pas fait une, mais deux annonces ce lundi soir pour rassurer ces supporters.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
