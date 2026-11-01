L'OL serein contre Angers

Olympique lyonnais 2-0 Angers

But : Nuamah (38 e ) et Tolisso (86 e )

Des airs de dernière ? Très largement dominateur face à une faible équipe d’Angers, l’Olympique lyonnais a fait le job pour s’assurer une victoire synonyme de podium (2-0) . Confronté à de nombreuses absences, Paulo Fonseca (pour son dernier match sur les bords du Rhône ?) aligne notamment Ernest Nuamah en pointe. L’avant-centre d’un jour pense avoir l’opportunité d’ouvrir rapidement le score depuis le point de penalty, mais Zachary Athekame en a trop rajouté. Ce n’est que partie remise. Après avoir vu les assauts se multiplier dans sa surface, Anthony Lopes doit finalement céder face au Ghanéen, sur une remise de Corentin Tolisso (1-0, 38 e ) .…

TB pour SOFOOT.com