Le Paris FC et Auxerre restent bons amis
Paris FC 1-1 Auxerre
Buts : Kebbal (32 e SP) pour le PFC // Diomandé (40 e ) pour l’AJA
Un partout, balle au centre.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Paris FC et Auxerre restent bons amis
Buts : Kebbal (32 e SP) pour le PFC // Diomandé (40 e ) pour l’AJA
Un partout, balle au centre.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Un score à deux chiffres, c’est pas tous les jours. Dans un derby largement déséquilibré, l’AS Saint-Étienne n’a fait qu’une bouchée de l’US Ecotay Moingt, petit poucet de ce huitième tour de la Coupe de France (11-1) . Dans un stade Geoffroy Guichard largement ... Lire la suite
Une séance plus longue que le match lui-même. Opposés lors de ce huitième tour de la Coupe de France, Steenvoorde et Béthune n’ont pas offert un grand spectacle pendant 90 minutes, se séparant sur un score nul et vierge. Une rencontre finalement entrée dans le ... Lire la suite
Oui, les miracles existent. Victime d’un tacle terrible de la part de Lamine Camara sur sa cheville, Lucas Chevalier a pu terminer la rencontre perdue par son PSG sur la pelouse de Monaco (1-0). Une action qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves pour ... Lire la suite
Bordeaux n’est pas mort ! En déplacement à Mazères pour y disputer son huitième tour de Coupe de France, Bordeaux s’est offert un samedi soir riche en émotions (3-4) . D’abord menés de trois buts à la mi-temps, les Girondins sont en effet revenus de nulle part ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer