Le Paris FC déçu du nombre de supporters autorisés à se déplacer au Vélodrome

Ca ou rien… Ce dimanche soir, le Paris FC se déplace à Marseille pour la clôture de la troisième journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 20h45). Dans le parcage du Vélodrome, on retrouvera 100 supporters de l’autre club de la capitale . Pas un de plus, pas un de moins. La faute à un manque d’intérêt ? Non, d’un arrêté préfectoral.

Un précédent sans incident

Dans un communiqué, la direction parisienne explique que la rencontre fait l’objet d’une mesure de restriction de déplacement décidée par le Préfet des Bouches-du-Rhône : « L’accès au secteur visiteurs sera strictement réservé aux associations de supporters participant à un déplacement organisé et encadré , exclusivement en bus et dans la limite de 100 personnes maximum. » En conséquence de quoi, « il ne sera malheureusement pas possible pour les supporters individuels et indépendants d’accéder au secteur visiteurs du stade ». …

JD pour SOFOOT.com