 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC déçu du nombre de supporters autorisés à se déplacer au Vélodrome
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 09:41
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Paris FC déçu du nombre de supporters autorisés à se déplacer au Vélodrome

Le Paris FC déçu du nombre de supporters autorisés à se déplacer au Vélodrome

Ca ou rien… Ce dimanche soir, le Paris FC se déplace à Marseille pour la clôture de la troisième journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 20h45). Dans le parcage du Vélodrome, on retrouvera 100 supporters de l’autre club de la capitale . Pas un de plus, pas un de moins. La faute à un manque d’intérêt ? Non, d’un arrêté préfectoral.

Un précédent sans incident

Dans un communiqué, la direction parisienne explique que la rencontre fait l’objet d’une mesure de restriction de déplacement décidée par le Préfet des Bouches-du-Rhône : « L’accès au secteur visiteurs sera strictement réservé aux associations de supporters participant à un déplacement organisé et encadré , exclusivement en bus et dans la limite de 100 personnes maximum. » En conséquence de quoi, « il ne sera malheureusement pas possible pour les supporters individuels et indépendants d’accéder au secteur visiteurs du stade ».

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG bousculé, la Ligue 1 requinquée
    Le PSG bousculé, la Ligue 1 requinquée
    information fournie par So Foot 05.09.2026 01:20 

    Battu à domicile par Monaco, le PSG attend toujours sa première victoire en championnat, pendant que ses rivaux prennent le large. De quoi rêver d'un championnat enfin disputé, où Paris pourrait un peu se faire bouger, sans pouvoir tranquillement penser à la Ligue ... Lire la suite

  • La déception des joueurs du PSG après leur défaite à domicile face à Monaco, le 4 septembre 2026 au Parc des Princes ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    L1: en quête d'un premier succès mais trop friable, le PSG chute contre Monaco, seul leader
    information fournie par AFP 05.09.2026 00:55 

    Toujours en quête d'un premier succès en Ligue 1, le PSG reste trop friable défensivement en ce début de saison et s'est incliné vendredi contre l'AS Monaco (2-1), seul leader du championnat. Pour leur premier match de la saison au Parc des Princes, sur une nouvelle ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « On méritait clairement la victoire »
    Luis Enrique : « On méritait clairement la victoire »
    information fournie par So Foot 04.09.2026 23:49 

    Méthode Coué. Suite au revers du PSG face à Monaco ce vendredi soir (1-2), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, n’avait logiquement pas le cœur à la fête après ces retrouvailles gâchées au Parc des Princes et ce quatrième match consécutif sans victoire pour le ... Lire la suite

  • Le Real Madrid concède sa première défaite de la saison
    Le Real Madrid concède sa première défaite de la saison
    information fournie par So Foot 04.09.2026 23:29 

    Betis 1-0 Real Madrid But : Parrott (81 e ) Premier accroc.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank