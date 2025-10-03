Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Paris FC corrige Lorient et se relance
information fournie par So Foot•03/10/2025 à 22:41
Le Paris FC corrige Lorient et se relance
Paris FC 2-0 FC Lorient
Buts : Kebbal (25
e
), Krasso (30
e
) pour le PFC
Quand deux promus de Ligue 2 se rencontrent, c’est forcément un vendredi soir.…
