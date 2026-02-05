Jolie qualif' pour l'Atlético de Madrid, belle première pour Ademola Lookman

Betis Séville 0-5 Atlético de Madrid

Buts : Hancko (12 e ), Simeone (30 e ), Lookman (37 e ), Griezmann (62 e ) et Almada (83 e )

Comme Karim Benzema, c’était sa première avec son nouveau club. Et comme Benzema, il a marqué (même si ce n’est pas un triplé). Acheté 40 millions d’euros à l’Atalanta par l’Atlético de Madrid, Ademola Lookman a réussi ses débuts avec le club espagnol et a activement participé à la qualification de sa nouvelle équipe en demi-finales de la Coupe du Roi. Contre le Betis Séville, lors des quarts de finale de la compétition, l’ancien de la Dea a en effet inscrit la troisième réalisation des siens d’un petit numéro personnel.…

FC pour SOFOOT.com