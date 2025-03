information fournie par So Foot • 08/03/2025 à 16:07

Le Paris FC bat Lorient et devient co-leader de Ligue 2

Paris FC 3-2 Lorient

Buts : Cafaro (12 e ) et Krasso (35 e et 38 e ) pour le PFC // Soumano (25 e , SP) et Junior Kroupi (71 e ) pour les Merlus

Paris peut y croire.…

AB pour SOFOOT.com