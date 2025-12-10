 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 21:40

Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège

Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège

Vålerenga 0-1 Paris FC

But : Azzaro (SP, 82 e ) pour le PFC

Expulsion : Saevik (45 e +4) pour les Norvégiennes

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank