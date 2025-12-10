Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège
information fournie par So Foot•10/12/2025 à 21:40
Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège
Vålerenga 0-1 Paris FC
But : Azzaro (SP, 82
e
) pour le PFC
Expulsion : Saevik (45
e
+4) pour les Norvégiennes
…
