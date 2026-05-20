Le barrage entre Nice et Saint-Étienne sans les joueurs internationaux ?

Devinez qui s’est encore mis dans une belle galère ? La LFP, bien sûr ! La FIFA a refusé la demande de dérogation pour que les joueurs de Nice et de Saint-Étienne sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être disponibles pour les barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2, selon L’Équipe .

En effet, c es deux rencontres du 26 et 29 mai sont hors du calendrier international, les joueurs sont donc à la disposition de leurs sélections respectives . Encore une bonne idée de la grande instance du football pour les matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes.…

EM pour SOFOOT.com