Le barrage entre Nice et Saint-Étienne sans les joueurs internationaux ?
Devinez qui s’est encore mis dans une belle galère ? La LFP, bien sûr ! La FIFA a refusé la demande de dérogation pour que les joueurs de Nice et de Saint-Étienne sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être disponibles pour les barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2, selon L’Équipe .
En effet, c es deux rencontres du 26 et 29 mai sont hors du calendrier international, les joueurs sont donc à la disposition de leurs sélections respectives . Encore une bonne idée de la grande instance du football pour les matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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