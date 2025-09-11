Le Paris FC accroché par l'Austria Vienne en barrages de Ligue des champions féminine
Une première manche pour rien.
Le barrage aller de Ligue des champions féminines entre le Paris FC et l’Austria Vienne n’a pas vraiment souri aux Françaises (0-0) . Au cours d’un match qui s’est longtemps joué sur un faux rythme, les joueuses de Sandrine Soubeyrand n’ont jamais réussi à faire la différence. Kaja Korošec a bien tenté en dribblant la gardienne adverse, sortie très loin de son but, mais c’était sans compter le retour salvateur d’Elisa Pfattner (13 e ).…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
