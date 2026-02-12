Le parcage réduit pour Lens au Paris FC créé encore des remous

Une pilule amère pour Lens. Lors du match de Ligue 1 entre le Paris FC et le RC Lens samedi, les visiteurs devront se passer de la majorité de leurs supporters.

Comme l’avait déjà rapporté La Voix du Nord mardi, la préfecture de Paris n’accordera l’accès au stade Jean-Bouin qu’à 200 supporters lensois, au lieu des 1000 habituels. Les ultras lensois se disent victimes d’une injustice et ont appelé à un boycott en réaction.…

JE pour SOFOOT.com